Правозащитники заявляют о грубых нарушениях в отношении Ассанжа

Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в течение многих лет сталкивался с несправедливыми обвинениями и с нарушениями основных прав и свобод, говорится в заявлении организации, распространенном в пятницу.

"В течение девяти лет Швеция и Великобритания использовали ложные обвинения в отношении Ассанжа в изнасиловании и действиях сексуального характера, чтобы опорочить основателя WikiLeaks и обеспечить его экстрадицию в США", - говорится в документе.

В Amnesty International также отметили, что в отношении Ассанжа были нарушены в общей сложности 30 статей Всеобщей декларации прав человека. Нарушения были допущены со стороны США, Великобритании, Швеции, Австралии и Эквадора.

В заявлении, в частности, упоминаются статья 3 о праве на жизнь и личную неприкосновенность, статья 5 о недопустимости пыток, статья 9 о запрете на произвольный арест, статья 10 о необходимости обеспечения справедливого рассмотрения дела судом, статья 14 о праве на убежище и другие.

В свою очередь, в WikiLeaks назвали обвинения, выдвинутые против Ассанжа, "самым серьезным выпадом в отношении свободы прессы за 21 век".

При этом главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнсон подчеркнула, что, выдвигая такие обвинения в отношении Ассанжа, американские власти нарушают первую поправку к конституции США, которая гарантирует, что Конгресс не будет посягать на свободу слова и свободу прессы.

Судебные власти США объявили в четверг о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу по еще 17 пунктам.

Все новые обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США. Кроме того, американские власти обвиняют Ассанжа в нарушении "Закона о шпионаже" от 1917 года.

Американский "Закон о шпионаже" предусматривает ответственность за передачу информации оборонного значения, которая способна нанести ущерб США либо предоставить определенное преимущество иностранному государству или третьим лицам, у которых не должно быть доступа к подобным данным.

Специалисты, трактуя используемые в законе понятия, отмечают, что закон не делает различий между классическим шпионажем со стороны иностранных агентов и разоблачениями путем предания гласности секретной информации в СМИ. Именно по этой причине власти США настолько охотно прибегают к использованию "Закона о шпионаже", считают юристы.

По каждому из пунктов обвинений, предъявленных Ассанжу, ему грозит по 10 лет тюрьмы. С учетом выдвинутых ранее обвинений, Ассанжа в худшем для него случае могут приговорить, в общей сложности, к 175 годам тюремного заключения.

До сих пор американская сторона намеревалась судить основателя Wikileaks только за участие в попытках взлома компьютерной сети Пентагона.