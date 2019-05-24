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ТЭК 24.05.2019 11:41

Азербайджан в I квартале импортировал газовых и электрических счетчиков почти на $6 млн

Азербайджан в I-ом квартале 2019 года импортировал газовых и электрических счетчиков на общую сумму $5 млн 707,24 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

По данным правительства, в январе-марте 2019 года в Азербайджан импортировано 63,203 тыс. газовых счетчика на сумму $3 млн 780,75 тыс.

Поставки были осуществлены из Германии, Китая, Франции, Нидерландов, Словении и Турции. При этом наибольшее число счетчиков было импортировано из Франции – 33,314 тыс. единиц на $2 млн 983,98 тыс. и Китая – 28,8 тыс. единиц на $691,2 тыс.

В первом квартале в Азербайджан также импортировано 57,561 тыс. электрических счетчиков на $1 млн 926,49 тыс. Поставки были осуществлены из Италии, Нидерландов, Китая и Турции. При этом наибольшее количество электросчетчиков было импортировано из Турции – 33,765 тыс. единиц на $341,6 тыс. и Китая – 23,786 тыс. единиц на $1 млн 578,15 тыс.

В 2018 году импорт газовых счетчиков в Азербайджан составил 169,028 тыс. единиц на $11 млн 806,28 тыс., электрических – 294,142 тыс. единиц на $8 млн 223,14 тыс.

Н.Аббасова

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Тэги: СЧЕТЧИКИ, ИМПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]