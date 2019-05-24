Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9008 RUR   0.0262 GBR   2.1523 TRY   0.2779

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.91 -3.51 Brent 67.76 -3.23

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 24.05.2019 11:58

Баку исключил американского ученого из «черного списка» по Карабаху

МИД Азербайджана исключил американского гепатолога, профессора Роберта Гиша из «черного списка» лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории.

«Гиш обратился в МИД с просьбой исключить его из «списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана». Обращение Гиша было рассмотрено в соответствующем порядке и принято положительное решение»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство сообщает, что Гиш в своем письме выразил уважение к территориальной целостности, суверенитету и законам Азербайджана.

«В своем письме Гиш отметил, что не был проинформирован о последствиях визита. Он также отметил, что воздержится в будущем от подобных незаконных визитов на оккупированные территории», - отмечает МИД.

Гиш в сентябре 2013 года посетил оккупированные территории Азербайджана без соответствующего разрешения Баку.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГРАЖДАНИН, ЧЕРНЫЙ/СПИСОК


Похожие новости


США работают над тем, чтобы с задержанным в РФ Полом Уиланом обращались достойно - Помпео Гражданин США осужден в Иране на 10 лет за попытку "внедрения" - СМИ Генпрокуратура Азербайджана подтвердила запрет на выезд гражданина США за пределы республики КНДР подтверждает факт задержания американца на своей территории

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]