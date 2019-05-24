Баку исключил американского ученого из «черного списка» по Карабаху

МИД Азербайджана исключил американского гепатолога, профессора Роберта Гиша из «черного списка» лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории.
«Гиш обратился в МИД с просьбой исключить его из «списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана». Обращение Гиша было рассмотрено в соответствующем порядке и принято положительное решение»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Внешнеполитическое ведомство сообщает, что Гиш в своем письме выразил уважение к территориальной целостности, суверенитету и законам Азербайджана.
«В своем письме Гиш отметил, что не был проинформирован о последствиях визита. Он также отметил, что воздержится в будущем от подобных незаконных визитов на оккупированные территории», - отмечает МИД.
Гиш в сентябре 2013 года посетил оккупированные территории Азербайджана без соответствующего разрешения Баку.
Ф.Исазаде
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