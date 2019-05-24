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АПК 24.05.2019 12:05

Азербайджан в I квартале импортировал казахстанской пшеницы на $37 млн

Азербайджан в I-ом квартале 2019 года закупил 195,4 тыс. тонн казахстанской пшеницы на сумму $37 млн, сообщает казахстанское агентство LS.

Азербайджан расположился на третьей строчке по объему импорта казахстанской пшеницы в январе-марте текущего года.

В целом, Казахстан в январе-марте экспортировал 1,7 млн тонн пшеницы и меслина на $297,8 млн. При этом объемы экспорта пшеницы по сравнению с январем-мартом 2018 года увеличились на 3,1%.

Среди основных покупателей казахстанской пшеницы в отчетном периоде также были: Узбекистан – 622,9 тыс. тонн на $96,3млн, Таджикистан - 252,5 тыс. тонн ($46,4 млн), Афганистан – 106,1 тыс. тонн( $19,5 млн), Китай – 83,4 тыс. тонн ( $16,9 млн), Туркменистан – 79,1 тыс. тонн ($14,2 млн), Италия – 71,5 тыс. тонн ($13,9 млн), Турция - 70,6 тыс. тонн ($11,9 млн), Россия – 53,1 тыс. тонн ($11,4 млн).

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПШЕНИЦА, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]