Азербайджан в I квартале импортировал казахстанской пшеницы на $37 млн

Азербайджан в I-ом квартале 2019 года закупил 195,4 тыс. тонн казахстанской пшеницы на сумму $37 млн, сообщает казахстанское агентство LS.
Азербайджан расположился на третьей строчке по объему импорта казахстанской пшеницы в январе-марте текущего года.
В целом, Казахстан в январе-марте экспортировал 1,7 млн тонн пшеницы и меслина на $297,8 млн. При этом объемы экспорта пшеницы по сравнению с январем-мартом 2018 года увеличились на 3,1%.
Среди основных покупателей казахстанской пшеницы в отчетном периоде также были: Узбекистан – 622,9 тыс. тонн на $96,3млн, Таджикистан - 252,5 тыс. тонн ($46,4 млн), Афганистан – 106,1 тыс. тонн( $19,5 млн), Китай – 83,4 тыс. тонн ( $16,9 млн), Туркменистан – 79,1 тыс. тонн ($14,2 млн), Италия – 71,5 тыс. тонн ($13,9 млн), Турция - 70,6 тыс. тонн ($11,9 млн), Россия – 53,1 тыс. тонн ($11,4 млн).
Б.Рустамбеков
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