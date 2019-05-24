Юнкер похвалил Меркель за миграционную политику

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер высоко оценил позицию канцлера Германии Ангелы Меркель в ходе миграционного кризиса 2015 года.

В интервью таблоиду "Бильд" он заявил, что решение Меркель в разгар кризиса не закрывать границы было верным. Она "действовала правильно, история покажет, что она была права", сказал политик.

По его словам, в случае, если бы канцлер ФРГ тогда закрыла границы, то "Австрия и Венгрия сломались бы под грузом потока беженцев".

На вопрос, объединила Меркель ЕС или наоборот, Юнкер сказал, что один человек не может ни объединить Евросоюз, ни разобщить его. Европа, отметил он, "нуждается в надежных союзниках и друзьях, если хочет чего-то добиться".