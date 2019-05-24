В Азербайджане вступили в силу новые требования для главбухов ряда участников финансового сектора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в действующее законодательство, определяющие новые требования к главным бухгалтерам некоторых профессиональных участников финансового рынка.

В частности, поправки внесены в законы «О страховой деятельности», «О небанковских кредитных организациях», «Об инвестиционных фондах», «О рынке ценных бумаг» и «Об антидемпинге, компенсациях и мерах по защите».

Согласно поправкам, лица, являющимися главными бухгалтерами или исполняющих обязанности главбуха в данных организациях должны быть профессиональными бухгалтерами.

А.Азизов