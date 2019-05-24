У здания парламента Армении митингуют противники фонда Сороса

Акция протеста против деятельности в Армении Фонда открытого общества (фонд Сороса) проходит в Ереване перед зданием парламента в пятницу, передал корреспондент "Интерфакса".

Организаторы акции - члены общественной организации "Адеквад" - считают, что правительством Армении "на самом деле управляет Сорос".

"Сейчас в парламенте проходят обсуждения по теме применения переходного правосудия. В обсуждениях участвует Рубен Каранза - эксперт международной организации переходного правосудия. В прошлом году он по приглашению директора местного филиала Фонда Сороса Ларисы Минасян встречался с премьером Николом Пашиняном, однако этот факт был скрыт правительством. Фотографию со встречи, однако, распространил Каранза в своем твиттере", - заявил журналистам представитель "Адеквад" Нарек Малян.

По его словам, Каранза - "эксперт, навязанный властям Армении Соросом".

"Он прибыл, чтобы разрушить судебно-правовую систему Армении", - отметил Малян.

В инициированных спикером парламента Армении Араратом Мирзояном слушаниях участвует также исполнительный директор Фонда открытого общества - Армения Лариса Минасян.