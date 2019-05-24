Пекин назвал бездоказательными заявления Помпео о связях Huawei с китайскими властями

Министерство иностранных дел Китая в пятницу обвинило госсекретаря США Майка Помпео в фабрикации слухов о связях телекоммуникационной компании Huawei с властями КНР, сообщают западные СМИ.
По словам официального представителя МИД Китая Лу Кана, "некоторые американские политики в последнее время фабриковали слухи о Huawei", однако не предъявили никаких доказательств своим заявлениям.
Сама компания Huawei ранее неоднократно отвергала связь с руководством Китая.
Помпео накануне заявил, что у китайской компании есть тесные связи с правительством КНР, поэтому деятельность Huawei представляет риск для "информационной системы" США.
"Решение, согласно которому Huawei было включено в число компаний (деятельность которых ограничат) было принято, потому что... она тесно связана с Китаем и Коммунистической партией Китая. Эти контакты подвергают риску информационную систему США", - сказал Помпео в четверг в интервью телеканалу CNBC.
Госсекретарь отметил, что убеждал союзников Вашингтона также ввести ограничительные меры по отношению к Huawei.
В мае США, указав на угрозу национальной безопасности, приняли решение включить Huawei в число компаний, поставки которой американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Вслед за этим Google сообщила, что будет вынуждена лишить Huawei доступа к услугам, связанным с поддержкой ОС Android.
Позднее стало известно, что Вашингтон готов предоставить Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов.
Huawei является вторым крупнейшим в мире производителем смартфонов, используя в них операционную систему Android от Google, а также крупнейшим мировым производителем телекоммуникационного оборудования.
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