Пекин назвал бездоказательными заявления Помпео о связях Huawei с китайскими властями

Министерство иностранных дел Китая в пятницу обвинило госсекретаря США Майка Помпео в фабрикации слухов о связях телекоммуникационной компании Huawei с властями КНР, сообщают западные СМИ.

По словам официального представителя МИД Китая Лу Кана, "некоторые американские политики в последнее время фабриковали слухи о Huawei", однако не предъявили никаких доказательств своим заявлениям.

Сама компания Huawei ранее неоднократно отвергала связь с руководством Китая.

Помпео накануне заявил, что у китайской компании есть тесные связи с правительством КНР, поэтому деятельность Huawei представляет риск для "информационной системы" США.

"Решение, согласно которому Huawei было включено в число компаний (деятельность которых ограничат) было принято, потому что... она тесно связана с Китаем и Коммунистической партией Китая. Эти контакты подвергают риску информационную систему США", - сказал Помпео в четверг в интервью телеканалу CNBC.

Госсекретарь отметил, что убеждал союзников Вашингтона также ввести ограничительные меры по отношению к Huawei.

В мае США, указав на угрозу национальной безопасности, приняли решение включить Huawei в число компаний, поставки которой американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Вслед за этим Google сообщила, что будет вынуждена лишить Huawei доступа к услугам, связанным с поддержкой ОС Android.

Позднее стало известно, что Вашингтон готов предоставить Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов.

Huawei является вторым крупнейшим в мире производителем смартфонов, используя в них операционную систему Android от Google, а также крупнейшим мировым производителем телекоммуникационного оборудования.