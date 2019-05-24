Нацбанк Казахстана полностью продал облигации правительства Азербайджана, полученные при реструктуризации долга МБА

Национальный банк Казахстана продал из портфеля Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) оставшуюся часть государственных ценных бумаг правительства Азербайджана, полученных в ходе реструктуризации ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА), отмечается в данных отчета фонда.
"Всего в апреле 2019 года было заключено 7 сделок по продаже облигаций на общую сумму 54,36 млрд тенге ($161,5 млн). Дата погашения по облигациям 1 сентября 2032 года", - говорится в отчете.
В марте 2019 года Нацбанк реализовал гособлигации Азербайджана на 29,8 млрд тенге ($88,5 млн) из портфеля ЕНПФ. Тогда финрегулятор отметил, что с момента приобретения облигаций Международного банка Азербайджана в 2014 году и до даты реализации ГЦБ по "чистой" цене не ниже 87,26% от номинала, чистая внутренняя ставка доходности с учётом всех полученных вознаграждений составляет 4%.
ЕНПФ осенью 2014 года приобрел облигации МБА на сумму $250 млн.
МБА 1 сентября 2017 года сообщил о завершении реструктуризации внешних обязательств на $3,34 млрд. В рамках реструктуризации эти обязательства были списаны, кредиторы получили новые ценные бумаги, эмитированные банком и государством. В частности, Минфин Азербайджана выпустил евробонды объемом около $2,3 млрд.
ЕНПФ начал работу в Казахстане в августе 2013 года. Управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Казахстана.
А.Мамедов
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