Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9008 RUR   0.0262 GBR   2.1523 TRY   0.2779

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.91 -3.51 Brent 67.76 -3.23

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 24.05.2019 12:30

Нацбанк Казахстана полностью продал облигации правительства Азербайджана, полученные при реструктуризации долга МБА

Национальный банк Казахстана продал из портфеля Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) оставшуюся часть государственных ценных бумаг правительства Азербайджана, полученных в ходе реструктуризации ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА), отмечается в данных отчета фонда.

"Всего в апреле 2019 года было заключено 7 сделок по продаже облигаций на общую сумму 54,36 млрд тенге ($161,5 млн). Дата погашения по облигациям 1 сентября 2032 года", - говорится в отчете.

В марте 2019 года Нацбанк реализовал гособлигации Азербайджана на 29,8 млрд тенге ($88,5 млн) из портфеля ЕНПФ. Тогда финрегулятор отметил, что с момента приобретения облигаций Международного банка Азербайджана в 2014 году и до даты реализации ГЦБ по "чистой" цене не ниже 87,26% от номинала, чистая внутренняя ставка доходности с учётом всех полученных вознаграждений составляет 4%.

ЕНПФ осенью 2014 года приобрел облигации МБА на сумму $250 млн.

МБА 1 сентября 2017 года сообщил о завершении реструктуризации внешних обязательств на $3,34 млрд. В рамках реструктуризации эти обязательства были списаны, кредиторы получили новые ценные бумаги, эмитированные банком и государством. В частности, Минфин Азербайджана выпустил евробонды объемом около $2,3 млрд.

ЕНПФ начал работу в Казахстане в августе 2013 года. Управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Казахстана.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, БОНДЫ, ПРОДАЖА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]