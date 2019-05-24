Экс-лидер Австрийской партии свободы направил в прокуратуру жалобу на причастных к видео на Ибице

Прежний лидер ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе в пятницу заявил, что обратился в прокуратуру с жалобой на лиц, причастных к скандальному видео на Ибице.
"Я подал в прокуратуру Вены заявление по меньшей мере против трех человек, которые были возможными соучастниками (создания скандального видео - ИФ)", - говорится в заявлении Штрахе для СМИ.
"Все остальное будут выяснять власти. Причастность других людей также возможна, и в связи с этим ведется расследование, которое инициировано по моей просьбе", - подчеркнул Штрахе.
Кроме того, он отметил, что "после встречи на Ибице больше не было контактов с женщиной, предположительно, латвийского происхождения".
"Ни одна из сформулированных (в видеозаписи - ИФ) идей не была реализована", - добавил Штрахе.
Скандал с видеозаписью с участием бывшего вице-канцлера и экс-лидера АПС Хайнц-Кристиана Штрахе спровоцировал в Австрии правительственный кризис, Штрахе покинул обе должности. Партия Штрахе образует правящую коалицию с Австрийской народной партией Себастьяна Курца.
На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.
После этого скандала канцлер Австрии Себастьян Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов. Как ожидается, они могут пройти в сентябре, точная дата пока не назначена.
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