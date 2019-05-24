Глава Высшего судебного совета Армении подал в отставку после заявлений премьера о судебной системе страны

Председатель Высшего судебного совета Армении Гагик Арутюнян заявил о своей отставке после слов главы армянского правительства Никола Пашиняна о необходимости судебной реформы.
"Арутюнян написал заявление об отставке", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Совета.
71-летний Арутюнян был избран парламентом председателем Высшего судебного совета в марте 2018 года. С 1980-ых годов был партийным функционером. В 1990 году был избран депутатом Верховного совета Армянской ССР, в 1991 году был вице-президентом Армении, а с 1991 по 1992 год - премьер-министром. С 1996 года по март 2018 года Г.Арутюнян возглавлял Конституционный суд Армении.
Согласно новой Конституции Армении, в соответствии с которой республика перешла на парламентскую форму правления, в 2018 году был создан Высший судебный совет в составе десяти человек, который гарантирует независимость судей и судов. Члены Высшего судебного совета избираются сроком на пять лет без права на переизбрание.
Ранее премьер-министр Армении заявил о готовности внести изменения в конституцию для проведения в стране судебной реформы.
"Настало время хирургического вмешательства. Все без исключения судьи должны быть подвергнуты проверке на соответствие занимаемой должности. Общество должны иметь полную информацию об имуществе, связях судей", - сказал Пашинян в минувший понедельник на совещании с участием военного, судебного, политического руководства республики.
Он также отметил, что все судьи, по решениям которых ЕСПЧ принял акты не в пользу Армении, должны быть освобождены от должностей.
"Все судьи, которые знают, что не могут быть честными, также должны подать в отставку. Считаем, что внедрение механизмов переходного правосудия является необходимостью. Если необходимо провести конституционные реформы или общенародный референдум, то мы пойдем и по этому пути, чтобы в конечном итоге иметь независимую и честную судебную систему", - заявил Пашинян.
Как сообщалось, здания судов в столице Армении и других городах 20 мая были заблокированы сторонниками премьер-министра. Пашинян накануне призвал своих сторонников с утра в понедельник заблокировать все здания судов в республике.
Заявление о блокировании судов последовало после решения суда об освобождении из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в связи с событиями марта 2008 года.
Заявление премьера раскритиковали Высший судебный совет Армении, оппозиционные Республиканская партия и партия "Дашнакцутюн", оппозиционные парламентские партии "Светлая Армения" и "Процветающая Армения", омбудсмен Армении Армен Татоян.
Алиев: Конфликт в Карабахе имеет один вариант решения – в рамках территориальной целостности Азербайджана
В Баку ждут сопредседателей МГ ОБСЕ в регион в конце мая
Баку исключил американского ученого из «черного списка» по Карабаху
ЛУКОЙЛ, следуя рекомендациям ФАС, увеличит поставки бензинов на рынок, в том числе на СПбМТСБ
Цены на нефть ускорили рост, Brent подорожала до $68,7 за баррель
Азербайджан увеличил в I квартале экспорт яблок в Россию на 35%
Азербайджан и Россия договорились о сотрудничестве в решении проблем в сфере труда
Турпоток из Азербайджана в Монако в первом квартале года вырос на 135%
Президент Азербайджана принял участие в ифтаре по случаю священного месяца Рамазан
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог