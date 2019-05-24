Глава Высшего судебного совета Армении подал в отставку после заявлений премьера о судебной системе страны

Председатель Высшего судебного совета Армении Гагик Арутюнян заявил о своей отставке после слов главы армянского правительства Никола Пашиняна о необходимости судебной реформы.

"Арутюнян написал заявление об отставке", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Совета.

71-летний Арутюнян был избран парламентом председателем Высшего судебного совета в марте 2018 года. С 1980-ых годов был партийным функционером. В 1990 году был избран депутатом Верховного совета Армянской ССР, в 1991 году был вице-президентом Армении, а с 1991 по 1992 год - премьер-министром. С 1996 года по март 2018 года Г.Арутюнян возглавлял Конституционный суд Армении.

Согласно новой Конституции Армении, в соответствии с которой республика перешла на парламентскую форму правления, в 2018 году был создан Высший судебный совет в составе десяти человек, который гарантирует независимость судей и судов. Члены Высшего судебного совета избираются сроком на пять лет без права на переизбрание.

Ранее премьер-министр Армении заявил о готовности внести изменения в конституцию для проведения в стране судебной реформы.

"Настало время хирургического вмешательства. Все без исключения судьи должны быть подвергнуты проверке на соответствие занимаемой должности. Общество должны иметь полную информацию об имуществе, связях судей", - сказал Пашинян в минувший понедельник на совещании с участием военного, судебного, политического руководства республики.

Он также отметил, что все судьи, по решениям которых ЕСПЧ принял акты не в пользу Армении, должны быть освобождены от должностей.

"Все судьи, которые знают, что не могут быть честными, также должны подать в отставку. Считаем, что внедрение механизмов переходного правосудия является необходимостью. Если необходимо провести конституционные реформы или общенародный референдум, то мы пойдем и по этому пути, чтобы в конечном итоге иметь независимую и честную судебную систему", - заявил Пашинян.

Как сообщалось, здания судов в столице Армении и других городах 20 мая были заблокированы сторонниками премьер-министра. Пашинян накануне призвал своих сторонников с утра в понедельник заблокировать все здания судов в республике.

Заявление о блокировании судов последовало после решения суда об освобождении из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в связи с событиями марта 2008 года.

Заявление премьера раскритиковали Высший судебный совет Армении, оппозиционные Республиканская партия и партия "Дашнакцутюн", оппозиционные парламентские партии "Светлая Армения" и "Процветающая Армения", омбудсмен Армении Армен Татоян.