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Финансы 24.05.2019 12:55

AS Tikinti вложит около 20 млн манатов в строительство 6 домов в ЖК Ясамал-2

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства привлекло ООО «AS Tikinti» в качестве инвестора строительства 6 жилых многоквартирных домов в комплексе соцжилья Ясамал-2.

«По итогам соответствующего конкурса победителем стала компания AS Tikinti. Ее инвестиции в строительство 6 жилых домов (двух 12-этажных и четырех девятиэтажных) предусмотрены в размере около 20 млн манатов», - отмечается в информации MIDA.

Согласно условиям конкурса, 100 квартир в 6 жилых зданиях, в том числе 6 - однокомнатных, 36 - двухкомнатных, 58 – трехкомнатных), инвестор передаст в распоряжение MIDA, которое организует продажу квартир посредством электронной системы «Льготное жилье». Остальные квартиры инвестор распродаст по рыночным ценам заинтересованным лицам.

«AS Tikinti стал вторым частным инвестором, привлеченным MIDA в рамках строительства жилых домов в ЖК «Ясамал-2»», - указывается в информации.

Первым частным инвестором, привлеченным MIDA, стала строительная компания Kristal Absheron MTK, которая вложит 40 млн манатов в строительство 12 жилых домов в ЖК «Ясамал-2».

В сообщении также отмечается, что ООО «ENGINET» стало победителем инвестиционного конкурса на оказание услуг по прокладке телефонных, телевизионных и интернет-линий на территории ЖК «Ясамал-2» и ЖК «Говсаны». «Компания вложит в прокладку линий связи и создание коммуникационной инфраструктуры на территории комплекса инвестиции в размере 1,5 млн манатов», - сказано в сообщении.

Строительство ЖК Ясамал-2 ведется на территории площадью 15,4 га, расположенной в стороне от внешней кольцевой дороги, в северной части Ганлы-Гель. Закладка фундамента ЖК состоялась 26 декабря 2018 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Новый ЖК будет включать 40 домов, из которых 22 - девятиэтажные, 18 –двенадцатиэтажные. В целом, в жилом комплексе будет 160 однокомнатных квартир, 114 – квартир типа студия, 674 – двухкомнатных, 1128 – трехкомнатных и 126 – четырехкомнатных. Таким образом, число квартир в комплексе превысит 2,2 тыс. Все квартиры будут отремонтированы и снабжены кухонной мебелью.

Кроме того, на территории ЖК также будут построены различные социально-бытовые объекты, детские площадки, 3 детских сада и средняя школа на 1,2 тыс. учеников.

Первый жилищный комплекс соцжилья также построен в Ясамальском районе Баку. Комплекс, открытие которого состоялось 26 декабря 2018 года, общей площадью 11,6 гектара состоит из 29 многоквартирных жилых зданий, 17 из них - двухблочные и девятиэтажные, еще 12 - одноблочные и 12-этажные.

В пос. Говсан на площади в 20 га строится второй жилой комплекс социального жилья. На территории ЖК будет построено 11 жилых домов, из которых 7 будут семиэтажными и 18-тиблочными, еще 4 дома – десятиэтажные и одноблочные. В ЖК будет 3,002 тыс. квартиры, из которых 280 – однокомнатные, 1481 – двухкомнатные, 940 – трехкомнатные и 301 четырехкомнатные.

Н.Аббасова

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Тэги: MIDA, ЖИЛЬЕ, ИНВЕСТИЦИИ


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