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Дальнее зарубежье 24.05.2019 13:16

Мэй объявила о намерении уйти в отставку с поста лидера консервативной партии 7 июня

Британский премьер Тереза Мэй в пятницу объявила, что покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня этого года.

"Сегодня я объявляю, что уйду с поста лидера Консервативной партии в пятницу 7 июня, так чтобы можно было выбрать моего преемника", - сказала она, выступая на Даунинг-стрит перед журналистами.

По ее словам, она договорилась с председателем партии и с главой влиятельного парламентского комитета 1922 о том, что процесс выбора нового партийного лидера начнется на следующей неделе.

При этом она подчеркнула, что останется на посту премьера до завершения процесса передачи власти.

Мэй напомнила, что не смогла добиться поддержки соглашения по Brexit.

"К сожалению, я оказалась неспособной это сделать. Я пыталась трижды", - отметила Мэй.

Мэй эмоционально завершила выступление о намерении покинуть пост лидера Консервативной партии. В конце речи ее голос сорвался.

Премьер подчеркнула, что она стала второй женщиной на этом посту после Маргарет Тэтчер, но, "конечно, не последней".

"Я очень благодарна тому, что у меня была возможность служить стране, которую я люблю", - сказала она.

После этого Мэй резко отвернулась от кафедры, за который выступала и вошла в двери Даунинг-Стрит 10.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МЭЙ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]