Президент Казахстана объявил мораторий на создание госкомпаний в пользу развития частного бизнеса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запретил создание новых государственных компаний в экономике, чтобы стимулировать частные инвестиции.

"Сегодня я объявляю мораторий на создание новых государственных компаний в экономике", - заявил Токаев в пятницу на заседании Совета национальных инвесторов.

Текст выступления президента распространила его пресс-служба.

"Мы должны четко определиться с границами государства в экономике. В непростые времена государство всегда брало на себя бремя поддержания экономического роста. Нельзя забывать, что системная конкурентоспособность экономики формируется за счет частного бизнеса. Именно поэтому была поставлена задача довести долю государства в экономике до стандартов стран ОЭСР", - отметил глава государства.

Снижение доли государства в экономике, по его совам, даст толчок частным инвестициям и развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

"Поручаю правительству до 1 сентября провести ревизию всех разрешенных видов деятельности для госкомпаний и внести предложения по их сокращению", - отметил Токаев.

По его словам, большой потенциал для развития бизнеса открывает практика семейного предпринимательства.

"По оценкам экспертов, около 60% европейских компаний можно отнести к семейным предприятиям, где бизнес передается из поколения в поколение. Правительству совместно с НПП "Атамекен" надо продумать меры по распространению такой практики и в нашей стране", - сказал Токаев.

"Ставлю задачу в 2025 году довести долю малого и среднего бизнеса в экономике до 35-40%", - заявил президент Казахстана.

В настоящее время доля МСБ в экономике Казахстана составляет 28,3%.