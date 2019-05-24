Глава Минэкономики Киргизии подал в отставку

Министр экономики Киргизии Олег Панкратов подал в отставку, он стал вторым членом правительства республики, который в пятницу написал заявление об освобождении от должности.

"Олег Панкратов подал заявление премьер-министру об отставке с поста министра экономки", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев внес представление президенту Киргизии об освобождении министра экономики от занимаемой должности согласно поданному заявлению.

В пресс-службе правительства не сообщили причины отставки Панкратова. Ранее работу министра критиковали в парламенте Киргизии, депутаты неоднократно призывали главу Минэкономики покинуть свой пост.

Олег Панкратов возглавлял министерство экономики Киргизии с 2018 года, в 2015-2017 годах занимал пост вице-премьера, курирующего экономический блок.

Ранее в пятницу заявление об освобождении от занимаемой должности написал министр сельского хозяйства и милиорации Нурбек Мурашев.