Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9008 RUR   0.0262 GBR   2.1523 TRY   0.2779

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.91 -3.51 Brent 67.76 -3.23

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.05.2019 14:20

Глава Минэкономики Киргизии подал в отставку

Министр экономики Киргизии Олег Панкратов подал в отставку, он стал вторым членом правительства республики, который в пятницу написал заявление об освобождении от должности.

"Олег Панкратов подал заявление премьер-министру об отставке с поста министра экономки", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев внес представление президенту Киргизии об освобождении министра экономики от занимаемой должности согласно поданному заявлению.

В пресс-службе правительства не сообщили причины отставки Панкратова. Ранее работу министра критиковали в парламенте Киргизии, депутаты неоднократно призывали главу Минэкономики покинуть свой пост.

Олег Панкратов возглавлял министерство экономики Киргизии с 2018 года, в 2015-2017 годах занимал пост вице-премьера, курирующего экономический блок.

Ранее в пятницу заявление об освобождении от занимаемой должности написал министр сельского хозяйства и милиорации Нурбек Мурашев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, МИНИСТР, ОТСТАВКА


Похожие новости


Президент Киргизии призвал новое правительство прочувствовать значимость присяги и выполнять свои обещания Парламент Киргизии одобрил состав нового правительства страны, предложенный Абылгазиевым Профильный комитет парламента Киргизии одобрил кандидатуру Абылгазиева на пост премьера, состав правительтства Президент Киргизии отправил в отставку правительство Сапара Исакова Новым представителем Киргизии в ЕАЭС стал Айбек Айдарбеков Киргизские депутаты поставили правительству "неуд" за подготовку к зиме

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]