ЦИК Казахстана предлагает провести теледебаты кандидатов в президенты 29 мая

Теледебаты кандидатов в президенты Казахстана намечены на 29 мая, соответствующее постановление принято на заседании Центральной избирательной комиссии республики в пятницу.

Комиссия предложила провести дебаты в эфире телеканала "Хабар".

"Предлагаем провести теледебаты 29 мая 2019 года в городе Нур-Султан. (...) Министерству информации и общественного развития было предложено провести дебаты в эфире канала "Хабар", - сказала член ЦИК Ляззат Сулеймен на заседании.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане назначены на 9 июня.

23 апреля казахстанская партия власти "Нур Отан" во главе с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым выдвинула своим кандидатом на выборы действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.

В президентской гонке в Казахстане участвуют еще шесть кандидатов.

Казахстанская демократическая партия "Ак жол" выдвинула на выборы депутата мажилиса Данию Еспаеву, она стала первой женщиной в стране, которую Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидата в президенты. От народно-демократической патриотической партии "Ауыл" зарегистрирован председатель правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Толеутай Рахимбеков, от Коммунистической народной партии Казахстана - член парламента Жамбыл Ахметбеков, от национал-патриотического движения "Улт Тагдыры" ("Судьба нации") - журналист Амиржан Косанов.

Кандидатом от общественного движения "Улы Дала Кырандары" (Орлы Великой степи) зарегистрирован писатель Садыбек Тугел, от Федерации профсоюзов Казахстана баллотируется экс-депутат, председатель регионального объединения профсоюзов Амангельды Таспихов.