Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9008 RUR   0.0262 GBR   2.1523 TRY   0.2779

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.91 -3.51 Brent 67.76 -3.23

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.05.2019 15:05

Помпео посетит Берлин 31 мая - кабмин ФРГ

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Берлин через неделю, 31 мая, сообщила в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Мартина Фиц.

"В пятницу канцлер примет главу МИД США Помпео", - сказала она журналистам в Берлине.

Перед переговорами Меркель и Помпео сделают заявления для прессы.

По словам Фиц, в Берлине у Помпео также состоится встреча с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. Представитель МИД ФРГ Мария Адебар сказала, что по итогам встречи Мааса и Помпео планируется пресс-конференция.

Ранее в мае представитель США неожиданно отменил визит в Берлин из-за ситуации с Ираном. В итоге вместо Берлина Помпео посетил Ирак, пообещав, что все же приедет в Германию в недалеком будущем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, ГОСДЕП, ВИЗИТ


Похожие новости


Помпео посетит Берлин в конце мая - СМИ Поездка Помпео в Берлин отменена из-за "неотложных дел" - посольство США в Берлине Госсекретарь США Помпео на следующей неделе посетит Берлин Munich Airport International будет участвовать в расширении аэропортов Нью-Йорка - СМИ Болтон одобрил запрет Берлина на полеты иранской авиакомпании Mahan Air в Германию Трамп прибыл в Германию, где встретится с американскими военными - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]