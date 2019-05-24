Помпео посетит Берлин 31 мая - кабмин ФРГ

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Берлин через неделю, 31 мая, сообщила в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Мартина Фиц.

"В пятницу канцлер примет главу МИД США Помпео", - сказала она журналистам в Берлине.

Перед переговорами Меркель и Помпео сделают заявления для прессы.

По словам Фиц, в Берлине у Помпео также состоится встреча с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. Представитель МИД ФРГ Мария Адебар сказала, что по итогам встречи Мааса и Помпео планируется пресс-конференция.

Ранее в мае представитель США неожиданно отменил визит в Берлин из-за ситуации с Ираном. В итоге вместо Берлина Помпео посетил Ирак, пообещав, что все же приедет в Германию в недалеком будущем.