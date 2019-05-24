Политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" намерена провести ребрендинг и сменить свое название на "Европейскую солидарность", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в партии.

"Новое название партии "Европейская солидарность", - сказали источник.

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" проведет очередной съезд 31 мая. 24 мая проходит так называемый "технический съезд", посвященный выборам в объединенные территориальные громады.