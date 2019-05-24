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Регион 24.05.2019 15:16

Глава МИД Ирана встретился с пакистанским коллегой в Исламабаде

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в пятницу обсудил двусторонние и региональные темы с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши, сообщает в пятницу агентство IRNA.

Зариф прибыл в Исламабад накануне. Его визит проходит на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Тегераном и в преддверии экстренной встречи Лиги арабских государств, созванной Саудовской Аравии из-за эскалации в регионе, сообщает агентство Associated Press.

Это уже десятый визит Зарифа в Пакистан с тех пор, как он занял пост министра иностранных дел в 2013 году, отмечают иранские СМИ.

Перед прибытием Зарифа в Исламабад МИД Пакистана призвал "все стороны продемонстрировать сдержанность, так как любое неосмотрительное действие может обернуться крупномасштабным конфликтом".

В последнее время отношения между Тегераном и Вашингтоном обострились. В мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

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Тэги: ИРАН, ПАКИСТАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]