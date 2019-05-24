В КНДР отказались возобновлять переговоры с США по денуклеаризации вплоть до изменения позиции Вашингтона

Пхеньян не считает возможным возобновлять переговоры с США по проблеме денуклеаризации до тех пор, пока Вашингтон не изменит подход к взаимоотношениям с КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя МИД КНДР.
"Пока США не отложат в сторону нынешний метод оценки (обстановки - ИФ) и не предложат новый метод, диалог между КНДР и США никогда не начнется вновь, а следовательно перспективы решения ядерной проблемы будут гораздо более мрачными", - сказал он.
"Тем самым мы вновь ясно указываем на то, что при помощи плана, который США сейчас анализируют, они не сдвинут нас ни на дюйм с занимаемого нами места, и чем больше будет увеличиваться масштаб недоверия и враждебных актов в отношении КНДР, тем яростнее будет наша реакция", - добавил он.
В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.
Ранее судебные власти США объявили, что впервые задержали северокорейское судно за нарушение действующих против КНДР санкций. Предполагается, что судно Wise Honest незаконно перевозило уголь и оборудование. Задержание было проведено в апреле 2019 года, причём не самими США. В настоящее время судно находится под американским контролем.
Алиев: Конфликт в Карабахе имеет один вариант решения – в рамках территориальной целостности Азербайджана
В Баку ждут сопредседателей МГ ОБСЕ в регион в конце мая
Баку исключил американского ученого из «черного списка» по Карабаху
ЛУКОЙЛ, следуя рекомендациям ФАС, увеличит поставки бензинов на рынок, в том числе на СПбМТСБ
Цены на нефть ускорили рост, Brent подорожала до $68,7 за баррель
Азербайджан увеличил в I квартале экспорт яблок в Россию на 35%
Азербайджан и Россия договорились о сотрудничестве в решении проблем в сфере труда
Турпоток из Азербайджана в Монако в первом квартале года вырос на 135%
Президент Азербайджана принял участие в ифтаре по случаю священного месяца Рамазан
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог