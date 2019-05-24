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Дальнее зарубежье 24.05.2019 15:46

Меркель приняла решение Мэй уйти в отставку к сведению - представитель кабмина ФРГ

Официальный представитель правительства ФРГ Мартина Фиц сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель приняла к сведению решение премьера Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку.

"Меркель с уважением приняла к сведению решение британского премьера", - сказала Фиц журналистам в Берлине в пятницу.

По ее словам, Меркель и дальше "продолжит сотрудничать с Мэй", а с Великобританией у ФРГ установлены тесные отношения.

Фиц не стала комментировать то, как решение Мэй отразится на процессе Brexit.

"Как пойдет развитие по Brexit, зависит от внутриполитической ситуации в Великобритании. По этому вопросу я бы не хотела высказываться", - сказала представитель германского правительства.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, МЭЙ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]