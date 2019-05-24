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Дальнее зарубежье 24.05.2019 14:23

Священник погиб, 16 человек получили ранения при взрыве в мечети в Кабуле

Взрыв прогремел в мечети в Кабуле, убит священник, 16 прихожан были ранены, сообщил в пятницу начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими в своем твиттере.

По его словам, в 13:20 по местному времени (12:50 ) в мечети было приведено в действие заранее установленное взрывное устройство.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных вооруженных групп пока не взяла на себя ответственность за это нападение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, МЕЧЕТЬ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]