Священник погиб, 16 человек получили ранения при взрыве в мечети в Кабуле

Взрыв прогремел в мечети в Кабуле, убит священник, 16 прихожан были ранены, сообщил в пятницу начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими в своем твиттере.

По его словам, в 13:20 по местному времени (12:50 ) в мечети было приведено в действие заранее установленное взрывное устройство.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных вооруженных групп пока не взяла на себя ответственность за это нападение.