Путин обсудил с членами СБ РФ свой разговор с Меркель и Макроном

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ проблемы, затронутые в его недавнем телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также предстоящие международные контакты на полях встречи Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Казахстане, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Затрагивались темы в рамках подготовки к саммиту ВЕЭС в Нур-Султане на следующей неделе, а также к планирующимся двусторонним встречам на полях этого мероприятия", - сказал он.

По словам Пескова, "также состоялся обмен мнениями по проблемам, которые обсуждались в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора президента Путина с канцлером Меркель и президентом Макроном".

Кроме того, на совещании обсуждались текущие вопросы внутрироссийской повестки дня, отметил пресс-секретарь.

В совещании приняли участие премьер Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу, иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе телефонного разговора президента РФ с канцлером ФРГ и президентом Франции затрагивалась иранская тема, а также ситуация вокруг внутриукраинского кризиса