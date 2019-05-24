Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9008 RUR   0.0262 GBR   2.1523 TRY   0.2779

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.91 -3.51 Brent 67.76 -3.23

Погода в Баку

  ночь день

Регион 24.05.2019 16:48

Президент Грузии пригласила Си Цзиньпина посетить с визитом Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече с главой МИД Китая Ван И в пятницу передала приглашение председателю КНР Си Цзиньпину посетить с визитом Тбилиси.

По информации пресс-службы президента Грузии, Зурабишвили и Ван И обсудили обстановку в регионе, включая ситуацию в Абхазии и в Южной Осетии. Министр иностранных дел Китая проинформировал грузинского лидера о внешних вызовах, с которыми сталкивается КНР, отношениях между Пекином и Москвой, а также между Пекином и Вашингтоном.

Стороны также обсудили вопросы китайско-грузинских торгово-экономических отношений. Глава МИД КНР отметил важную роль Грузии в качестве связующего моста между Азией и Европой.

Ранее в пятницу после встречи с грузинским коллегой Давидом Залкалиани Ван И заявил о готовности Китая развивать отношения с Грузией.

"Китай осуществляет внешнюю политику, которая основывается на принципах мирного сосуществования. Мы готовы еще больше развивать существующие между нашими странами дружеские отношения. У нас твердая позиция, что все страны равны, несмотря на их величину", - заявил министр журналистам, отметив, что в двусторонних отношениях между КНР и Грузией "нет никаких проблем".

Он также заявил, что Китай уважает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии, как и других стран.

Глава МИД КНР посещает Грузию впервые за последние 23 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КИТАЙ, ПРИГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Зурабишвили призывает Запад помочь убедить РФ в том, что Грузия не свернет с курса интеграции в ЕС и НАТО Президент Грузии считает, что перспектив улучшения отношений с РФ пока нет Тбилиси нацелен на нормализацию отношений с Россией - президент Грузии Президент Грузии видит необходимость в начале высокого политического диалога по Абхазии и Южной Осетии - пресс-секретарь Президент Грузии 13-14 марта в Ереване проведет переговоры с руководством Армении Президент Грузии 13-14 марта посетит Ереван

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]