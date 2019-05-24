Президент Грузии пригласила Си Цзиньпина посетить с визитом Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече с главой МИД Китая Ван И в пятницу передала приглашение председателю КНР Си Цзиньпину посетить с визитом Тбилиси.
По информации пресс-службы президента Грузии, Зурабишвили и Ван И обсудили обстановку в регионе, включая ситуацию в Абхазии и в Южной Осетии. Министр иностранных дел Китая проинформировал грузинского лидера о внешних вызовах, с которыми сталкивается КНР, отношениях между Пекином и Москвой, а также между Пекином и Вашингтоном.
Стороны также обсудили вопросы китайско-грузинских торгово-экономических отношений. Глава МИД КНР отметил важную роль Грузии в качестве связующего моста между Азией и Европой.
Ранее в пятницу после встречи с грузинским коллегой Давидом Залкалиани Ван И заявил о готовности Китая развивать отношения с Грузией.
"Китай осуществляет внешнюю политику, которая основывается на принципах мирного сосуществования. Мы готовы еще больше развивать существующие между нашими странами дружеские отношения. У нас твердая позиция, что все страны равны, несмотря на их величину", - заявил министр журналистам, отметив, что в двусторонних отношениях между КНР и Грузией "нет никаких проблем".
Он также заявил, что Китай уважает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии, как и других стран.
Глава МИД КНР посещает Грузию впервые за последние 23 года.
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