Турпоток из Азербайджана в Монако в первом квартале года вырос на 135%

Монако в первые три месяца 2019 года посетили 169,6 тыс. туристов со всего мира, что на 3,8% больше, чем годом ранее, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в управлении по туризму княжества.
"По данным центрального статистического бюро, с января по март произошел рекордный рост турпотока из стран СНГ. Количество путешественников из Узбекистана выросло на 1000%, из Азербайджана - на 135%, Грузии - на 95% и Белоруссии - на 74%", - рассказали в турофисе.
По данным управления, в январе-марте значительно вырос турпоток из России - 10,4 тыс. туристов, что на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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