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Туризм 24.05.2019 14:39

Турпоток из Азербайджана в Монако в первом квартале года вырос на 135%

Монако в первые три месяца 2019 года посетили 169,6 тыс. туристов со всего мира, что на 3,8% больше, чем годом ранее, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в управлении по туризму княжества.

"По данным центрального статистического бюро, с января по март произошел рекордный рост турпотока из стран СНГ. Количество путешественников из Узбекистана выросло на 1000%, из Азербайджана - на 135%, Грузии - на 95% и Белоруссии - на 74%", - рассказали в турофисе.

По данным управления, в январе-марте значительно вырос турпоток из России - 10,4 тыс. туристов, что на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МОНАКО, ТУРИСТЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]