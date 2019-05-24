Оман пытается снизить напряженность между США и Ираном - глава оманского МИД

Оман и ряд других сторон предпринимают попытки сократить степень конфликтности между США и Ираном, заявил глава оманского МИД Юсуф бен Алави.

"Мы и другие стороны стараемся ослабить напряженность между Вашингтоном и Тегераном", - цитируют западные СМИ выдержки из его заявления.

"(Возможная - ИФ) война могла бы нанести вред всему миру: и американцы, и иранцы осведомлены о таких опасностях", - добавил он.

О намерении направить в США и в Иран делегации переговорщиков, чтобы снизить напряженность между двумя странами заявил во вторник премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди.

СМИ напоминают, что Оман поддерживал хорошие отношения с Ираном, и ранее действовал в качестве посредника в отношениях между Тегераном и Вашингтоном. В частности, Оман сыграл важнейшую роль в том, что представители Ирана и США смогли начать предварительные переговоры, приведшие в итоге к заключению в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ранее в мае Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по СВПД - в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.

Некоторые иранские официальные лица в этой ситуации допускали резкие комментарии в адрес США. В то же время, глава МИД Ирана Джавад Зариф выражал уверенность, что войны с США не будет.

В свою очередь президент США Дональд Трамп пригрозил расправиться с Ираном, если это страна будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт. "Если Иран хочет драки, то ему официально - конец. Никогда больше не угрожайте США", - писал он в Twitter.

Однако позднее Трамп отмечал, что он против войны с Ираном, но при этом не может допустить, чтобы Иран создал и располагал ядерным оружием.