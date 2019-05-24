Около 10 тыс. туристов со всего мира посетили международный песенный конкурс "Евровидение-2019", который проходил в Тель-Авиве с 14 по 18 мая, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.
"Мы рассматриваем "Евровидение" как дополнительную возможность продвигать Израиль в течение всего года в качестве культурного и развлекательного направления. Около 10 тысяч туристов со всего мира специально приехали на конкурс, еще полмиллиона посетили, так называемую, "Деревню Евровидения" - фан-зону на городской набережной с экранами для просмотра выступлений, барами и кафе", - цитирует пресс-служба министерства туризма страны генерального директора ведомства Амира Халеви.
По его словам, ежемесячно Израиль посещают около 400 тыс. туристов. "Мы ожидаем, что после "Евровидения" эти цифры вырастут, и 2019 год станет рекордным по количеству путешественников", - добавил он.
Как отметили в пресс-службе Минтуризма Израиля, к "Евровидению" было создано 15 информационных станций для туристов - в аэропорту Бен-Гурион, выставочном центре Тель-Авива, на набережной, в Яффо (историческая часть города) и на главных площадях.
Кроме того, во время проведения конкурса 700 волонтеров помогали туристам сориентироваться в городе и на мероприятиях, также в этот период курсировали бесплатные автобусы.
Победителем "Евровидения-2019" стал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией "Arcade". Второе место занял представитель Италии Алессандро Махмуд с композицией "Soldi". Третье место занял россиянин Сергей Лазарев с песней "Scream".
"Евровидение" - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. В этом году он прошёл в Тель-Авиве. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире, с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия. Выступления участников оценивают жюри и зрители.
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