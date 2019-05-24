ЕС готов работать с любым британским премьером - представитель Еврокомиссии

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер положительно оценивал деятельность премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, но он готов работать с любым другим главой правительства этой страны, заявила официальный представитель ЕК Мина Андреева.
"Председатель высоко оценивал сотрудничество и работу с госпожой Мэй, и, как он говорил ранее, Тереза Мэй - мужественная женщина, которую он глубоко уважает. Но он также будет уважать любого нового премьер-министра и установит с ним рабочие отношения", - сказала Андреева в пятницу на брифинге в Брюсселе.
На вопрос, как Юнкер воспринял эмоциональное заявление Мэй об отставке, Андреева ответила, что он был огорчен.
Пресс-секретарь также отметила, что Юнкер намерен сохранить контакты Мэй.
Что касается ситуации с переговорами ЕС и Великобритании по Brexit, для Евросоюза в этом плане ничего не меняется, отметила представитель ЕК. "Независимо от того, кто будет премьер-министром, для переговоров ничего не изменилось", - добавила Андреева.
Ссылаясь на интервью Юнкера, она сообщила, что возможный срок Brexit, как того просила Великобритания, остается до 31 октября. "Мы готовы, каким бы ни был сценарий, но нашим предпочтением, как сказал председатель (Юнкер - ИФ), остается упорядоченный Brexit на основе соглашения о выходе, по которому велись переговоры", - пояснила пресс-секретарь ЕК.
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