248 международных наблюдателей получили аккредитацию на президентские выборы в Казахстане

Центральная избирательная комиссия Казахстана аккредитовала 248 иностранных наблюдателей для мониторинга президентских выборов, сообщила в пятницу член ЦИК Зауреш Баймолдина.

"Итого наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на 24 мая составило 248 человек", - сказала З.Баймолдина на заседании ЦИК.

По ее словам, 109 наблюдателей аккредитованы от пяти международных организаций: СНГ, МПА СНГ, БДИПЧ ОБСЕ и ОИС, 16 наблюдателей - от восьми иностранных государств Эти наблюдатели представляют центральные избирательные органы Армении, Болгарии, Грузии, Малайзии, Молдавии, Латвии, России, Турции.

"Поступили представления МИД Казахстана на аккредитацию наблюдателей ряда миссий: 19 наблюдателей - в составе Миссии наблюдателей от СНГ; 24 наблюдателя - в составе Миссии наблюдателей от ШОС; 10 наблюдателей от ТюркПА; 63 наблюдателя ПА ОБСЕ", - добавила Баймолдина.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня.