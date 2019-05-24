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СНГ 24.05.2019 17:45

248 международных наблюдателей получили аккредитацию на президентские выборы в Казахстане

Центральная избирательная комиссия Казахстана аккредитовала 248 иностранных наблюдателей для мониторинга президентских выборов, сообщила в пятницу член ЦИК Зауреш Баймолдина.

"Итого наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на 24 мая составило 248 человек", - сказала З.Баймолдина на заседании ЦИК.

По ее словам, 109 наблюдателей аккредитованы от пяти международных организаций: СНГ, МПА СНГ, БДИПЧ ОБСЕ и ОИС, 16 наблюдателей - от восьми иностранных государств Эти наблюдатели представляют центральные избирательные органы Армении, Болгарии, Грузии, Малайзии, Молдавии, Латвии, России, Турции.

"Поступили представления МИД Казахстана на аккредитацию наблюдателей ряда миссий: 19 наблюдателей - в составе Миссии наблюдателей от СНГ; 24 наблюдателя - в составе Миссии наблюдателей от ШОС; 10 наблюдателей от ТюркПА; 63 наблюдателя ПА ОБСЕ", - добавила Баймолдина.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАБЛЮДАТЕЛИ, АККРЕДИТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]