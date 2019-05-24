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АПК 24.05.2019 14:55

Азербайджан в I квартале экспортировал в Россию хурмы на $17,5 млн

Азербайджан в I-ом квартале 2019 года экспортировал свежей хурмы на $18 млн 113,01 тыс., сообщили «Интерфакс- Азербайджан» в правительстве.

«В январе-марте 2019 года Азербайджан экспортировал 23,833 тыс. тонн хурмы на сумму $18 млн 113,01 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года экспорт в количественном выражении увеличился на 1%, в стоимостном сократился на 5,5%», - сказали в правительстве.

Основной экспорт этой продукции пришелся на Россию. Так в I-ом квартале 2019 года в РФ экспортировано 22,442 тыс. тонн свежей хурмы (спад на 0,1%) на сумму $17 млн. 497,31 тыс. (спад на 6%). В целом, на РФ пришлось 94,1% всего экспорта свежей хурмы из Азербайджана за январь-март 2019 года.

Азербайджан в 2018 году экспортировал 150,912 тыс. тонн свежей хурмы на $114 млн 538,97 тыс. Основной экспорт этой продукции пришелся на Россию. Так в прошлом году в РФ экспортировано 127,547 тыс. тонн хурмы на сумму $105 млн. 168,89 тыс.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ХУРМА, ЭКСПОРТ, СПАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]