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СНГ 24.05.2019 18:02

Зеленский согласовал с Меркель шаги по проблеме Донбасса, планирует поговорить с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и в ближайшее время намерен провести телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщается на сайте главы украинского государства.

"Владимир Зеленский и Ангела Меркель подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации усилий с целью возвращения мира на Донбасс, в том числе в рамках Нормандского формата. Были согласованы первые совместные шаги в этом направлении", - говорится в обнародованном в пятницу на сайте украинского президента сообщении.

Собеседники обсудили первые мероприятия в рамках поддержки активного политического диалога на высоком уровне. Отдельное внимание было уделено развитию ситуации на неконтролируемых Киевом территориях Донбасса.

"Президент Украины планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Германии провела телефонный разговор с президентом Украины, в ходе которого обсуждались минские договоренности.

"Обе стороны подчеркнули необходимость в полной реализации минских договоренностей и заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в "нормандском формате". Они договорились по этому, и по другим вопросам поддерживать тесный рабочий контакт", - говорится в заявлении Зайберта, поступившем в "Интерфакс".

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, МЕРКЕЛЬ, МАКРОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]