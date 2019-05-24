Зеленский согласовал с Меркель шаги по проблеме Донбасса, планирует поговорить с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и в ближайшее время намерен провести телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщается на сайте главы украинского государства.
"Владимир Зеленский и Ангела Меркель подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации усилий с целью возвращения мира на Донбасс, в том числе в рамках Нормандского формата. Были согласованы первые совместные шаги в этом направлении", - говорится в обнародованном в пятницу на сайте украинского президента сообщении.
Собеседники обсудили первые мероприятия в рамках поддержки активного политического диалога на высоком уровне. Отдельное внимание было уделено развитию ситуации на неконтролируемых Киевом территориях Донбасса.
"Президент Украины планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Германии провела телефонный разговор с президентом Украины, в ходе которого обсуждались минские договоренности.
"Обе стороны подчеркнули необходимость в полной реализации минских договоренностей и заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в "нормандском формате". Они договорились по этому, и по другим вопросам поддерживать тесный рабочий контакт", - говорится в заявлении Зайберта, поступившем в "Интерфакс".
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