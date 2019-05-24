Пресс-релиз

31 мая в Российском информационно-культурном центре в городе Баку пройдут показы лекций ведущего научного сотрудника Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, члена-корреспондента Финляндского исторического общества Александра Рупасова «Великое княжество Финляндское в составе Российской империи» и ведущего научного сотрудника Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Игоря Лукоянова «Порт-Артур и российское присутствие в Китае» в рамках видеолектория Президентской библиотеки (город Санкт-Петербург) «Знание о России».

Начало – в 11:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



