AccessBank объявляет тендер

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.
Тендер объявлен на приобретение ИТ-оборудования (All in One - Monoblok).
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected] либо по номеру: (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.
Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 29 мая 2019 года.
Алиев: Конфликт в Карабахе имеет один вариант решения – в рамках территориальной целостности Азербайджана
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Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
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Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог