AccessBank объявляет тендер

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.

Тендер объявлен на приобретение ИТ-оборудования (All in One - Monoblok).

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected] либо по номеру: (+994 55) 201 07 98 для получения подробной информации.

Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 29 мая 2019 года.