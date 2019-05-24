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СНГ 24.05.2019 18:12

Партия Атамбаева заявляет о попытке "прослушки" экс-президента Киргизии сотрудниками спецслужбы республики

Представитель Социал-демократической партии Киргизии заявила о попытке со стороны сотрудников Госкомитета нацбезопасности страны установить "прослушку" лидера партии, бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

"В ближайший понедельник Алмазбек Атамбаев намерен обратится в Генеральную прокуратуру с заявлением о незаконных действиях со стороны сотрудников Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), которые пытались установить у него в кабинете прослушивающее устройство", - заявила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель партии Кундуз Жолдубаева.

По ее словам сотрудники ГКНБ Киргизии пытались установить в кабинет Алмазбека Атамбаева и исполнительного директора Общественного фонда "Апрель" Фарида Ниязова прослушивающие устройства, которые были спрятаны в удлинителях.

"Наш сотрудник около двух месяцев назад, после того как на него вышли сотрудники спецслужбы, обратился в службу безопасности, все встречи и разговоры с представителями ГКНБ записаны, имеются аудио и видео записи, которые уже в открытом доступе", - сказала Жолдубаева.

Представитель партии отметила, что, "это еще раз подтверждает то, что все попытки властей направлены против экс-президента, все их действия направлены на его дискредитацию".

По ее словам, заявление в Генеральную прокуратуру будет содержать требования о привлечении к ответственности сотрудников спецслужбы, которые нарушили конституционные права экс-президента, предусмотренные законом о гарантиях президента и экс-президента страны.

"Также будет ставиться вопрос об ответственности и отставки всего руководства ГКНБ", - подчеркнула она.

Руководитель Общественного фонда "Апрель", член СДПК Фарид Ниязов со своей стороны заявил: "Мы проведем независимую экспертизу этих подслушивающих устройств и предоставим всю информацию общественности".

"Все, что сейчас происходит, является результатом противостояния между бывшим главой государства Атамбаевым и действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым", - сказал Ниязов.

В пресс-службе ГКНБ сообщили агентству, что информация о причастности сотрудников спецслужбы к попыткам установить подслушивающее устройство в кабинете Атамбаева не соответствует действительности.

"ГКНБ считает подобное заявление провокационным. Отдельные политические деятели в целях самопиара, придания собственной значимости, выдвигают необоснованные обвинения в адрес спецслужб. В связи с этим ГКНБ призывает сограждан воздержаться от тенденциозных и необоснованных высказываний в СМИ", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Социал-демократическая партия Киргизии, основанная Атамбаевым, является одной из старейших партий в республике. В начале 2019 года партия заявила о переходе в оппозицию.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, АТАМБАЕВ, СПЕЦСЛУЖБЫ, ПРОСЛУШКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]