Представитель Социал-демократической партии Киргизии заявила о попытке со стороны сотрудников Госкомитета нацбезопасности страны установить "прослушку" лидера партии, бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
"В ближайший понедельник Алмазбек Атамбаев намерен обратится в Генеральную прокуратуру с заявлением о незаконных действиях со стороны сотрудников Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), которые пытались установить у него в кабинете прослушивающее устройство", - заявила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель партии Кундуз Жолдубаева.
По ее словам сотрудники ГКНБ Киргизии пытались установить в кабинет Алмазбека Атамбаева и исполнительного директора Общественного фонда "Апрель" Фарида Ниязова прослушивающие устройства, которые были спрятаны в удлинителях.
"Наш сотрудник около двух месяцев назад, после того как на него вышли сотрудники спецслужбы, обратился в службу безопасности, все встречи и разговоры с представителями ГКНБ записаны, имеются аудио и видео записи, которые уже в открытом доступе", - сказала Жолдубаева.
Представитель партии отметила, что, "это еще раз подтверждает то, что все попытки властей направлены против экс-президента, все их действия направлены на его дискредитацию".
По ее словам, заявление в Генеральную прокуратуру будет содержать требования о привлечении к ответственности сотрудников спецслужбы, которые нарушили конституционные права экс-президента, предусмотренные законом о гарантиях президента и экс-президента страны.
"Также будет ставиться вопрос об ответственности и отставки всего руководства ГКНБ", - подчеркнула она.
Руководитель Общественного фонда "Апрель", член СДПК Фарид Ниязов со своей стороны заявил: "Мы проведем независимую экспертизу этих подслушивающих устройств и предоставим всю информацию общественности".
"Все, что сейчас происходит, является результатом противостояния между бывшим главой государства Атамбаевым и действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым", - сказал Ниязов.
В пресс-службе ГКНБ сообщили агентству, что информация о причастности сотрудников спецслужбы к попыткам установить подслушивающее устройство в кабинете Атамбаева не соответствует действительности.
"ГКНБ считает подобное заявление провокационным. Отдельные политические деятели в целях самопиара, придания собственной значимости, выдвигают необоснованные обвинения в адрес спецслужб. В связи с этим ГКНБ призывает сограждан воздержаться от тенденциозных и необоснованных высказываний в СМИ", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Социал-демократическая партия Киргизии, основанная Атамбаевым, является одной из старейших партий в республике. В начале 2019 года партия заявила о переходе в оппозицию.
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