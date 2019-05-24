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Дальнее зарубежье 24.05.2019 18:27

Макрон потребовал от Великобритании пояснений по вопросу Brexit после решения Мэй об уходе

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Великобританию прояснить ситуацию с Brexit после решения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отставке, сообщают в пятницу французские СМИ.

"Еще рано говорить о последствиях этого решения. Принципы ЕС будут и дальше выполняться, приоритет будет отдан четкому функционированию ЕС, и нам нужно быстрое прояснение (ситуации - ИФ)", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Макрон приветствовал Мэй за ее смелую работу на посту премьер-министра.

Ранее в понедельник Тереза Мэй заявила, что она уходит с поста лидера Консервативной партии Великобритании. Премьер намерена оставаться на посту премьера до избрания своего преемника.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТРЕБОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]