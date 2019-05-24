Макрон потребовал от Великобритании пояснений по вопросу Brexit после решения Мэй об уходе

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Великобританию прояснить ситуацию с Brexit после решения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отставке, сообщают в пятницу французские СМИ.

"Еще рано говорить о последствиях этого решения. Принципы ЕС будут и дальше выполняться, приоритет будет отдан четкому функционированию ЕС, и нам нужно быстрое прояснение (ситуации - ИФ)", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Макрон приветствовал Мэй за ее смелую работу на посту премьер-министра.

Ранее в понедельник Тереза Мэй заявила, что она уходит с поста лидера Консервативной партии Великобритании. Премьер намерена оставаться на посту премьера до избрания своего преемника.