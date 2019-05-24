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Карабахский конфликт 24.05.2019 15:34

Алиев: Конфликт в Карабахе имеет один вариант решения – в рамках территориальной целостности Азербайджана

Восстановление территориальной целостности Азербайджана является единственным вариантом решения нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Ильхам Алиев.

«Урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта имеет один путь – признанная международным сообществом территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена», - заявил Алиев в ходе выступления в церемонии ифтара, данного по случаю священного месяца Рамазан председателем Управления мусульман Кавказа.

Глава государства отметил, что Нагорный Карабах историческая земля Азербайджана, и эта правда доводится до внимания всего мирового сообщества. По его словам, во время начала конфликта мировое сообщество не обладало достаточной информацией о проблеме.

«Кризис, раздор, хаос в начале 90-х годов в Азербайджане позволили Армении захватить наши исторические земли. В то время мы были в международной изоляции, не могли донести свой голос до мирового сообщества. Таким образом, в мире по карабахскому конфликту сформировалась большая дезинформация»,- отметил президент.

Алиев подчеркнул, что в результате последовательных мер, предпринимаемых азербайджанским правительством, весь мир знает, что Нагорный Карабах - это неотъемлемая часть Азербайджана, ее историческая земля.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]