Алиев: Конфликт в Карабахе имеет один вариант решения – в рамках территориальной целостности Азербайджана

Восстановление территориальной целостности Азербайджана является единственным вариантом решения нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Ильхам Алиев.
«Урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта имеет один путь – признанная международным сообществом территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена», - заявил Алиев в ходе выступления в церемонии ифтара, данного по случаю священного месяца Рамазан председателем Управления мусульман Кавказа.
Глава государства отметил, что Нагорный Карабах историческая земля Азербайджана, и эта правда доводится до внимания всего мирового сообщества. По его словам, во время начала конфликта мировое сообщество не обладало достаточной информацией о проблеме.
«Кризис, раздор, хаос в начале 90-х годов в Азербайджане позволили Армении захватить наши исторические земли. В то время мы были в международной изоляции, не могли донести свой голос до мирового сообщества. Таким образом, в мире по карабахскому конфликту сформировалась большая дезинформация»,- отметил президент.
Алиев подчеркнул, что в результате последовательных мер, предпринимаемых азербайджанским правительством, весь мир знает, что Нагорный Карабах - это неотъемлемая часть Азербайджана, ее историческая земля.
Ф.Исазаде
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