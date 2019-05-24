Новый премьер Британии и глава консерваторов будет избран до середины июля - СМИ

Консервативная партия Великобритании выберет нового лидера и нового премьера страны до того, как парламентарии уйдут на летние каникулы - до середины июля, сообщает издание The Guardian со ссылкой на совместное заявление председателя партии Брэндона Льюиса и двух вице-председателей комитета 1922.

"Мы осознаем, что Консервативная партия избирает не просто человека, который станет новым лидером нашей партии, но также нового премьер-министра Соединенного Королевства. Это торжественная обязанность, особенно в такое важное для нашей страны время",- цитирует The Guardian выдержки из заявления.

Согласно заявлению, выдвижение кандидатур должно завершиться на неделе, которая начнется 10 июня. В ходе последующих голосований будут отобраны кандидаты, за которые будут голосовать все члены партии.

"Мы ожидаем, что процесс завершится к концу июня, что позволит провести серию предвыборных кампаний по Великобритании, когда члены (партии - ИФ) смогут встретиться с кандидатами и задать вопросы, а затем проголосовать, так чтобы результат был объявлен прежде, чем парламент отправится на летние каникулы", - также говорится в нем.

Ранее в пятницу британский премьер Тереза Мэй объявила, что покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня этого года. При этом она подчеркнула, что останется на посту премьера до завершения процесса передачи власти.