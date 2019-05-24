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Дальнее зарубежье 24.05.2019 19:02

Результатом решения Мэй уйти в отставку может стать "жесткий Brexit", уверены в Мадриде

Решение британского премьера Терезы Мэй уйти в отставку означает, что Brexit с высокой долей вероятности может пойти по неконтролируемому пути, считают в Мадриде.

"Жесткий Brexit в этих условиях кажется почти неотвратимой реальностью", - прокомментировала в пятницу журналистам решение Т.Мэй представитель испанского правительства Исабель Селаа.

По ее словам, решение Т.Мэй разочарует всех, "кто хотел упорядоченного выхода Соединенного Королевства из ЕС".

В то же время И.Салаа отметила, что меры, которые планирует предпринять Испания в крайнем случае, остаются в силе, и Мадрид сделает все возможное, чтобы "все решилось наилучшим образом" для испанских подданных и испанского бизнеса в Великобритании.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИСПАНИЯ, МЭЙ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]