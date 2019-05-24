Решение британского премьера Терезы Мэй уйти в отставку означает, что Brexit с высокой долей вероятности может пойти по неконтролируемому пути, считают в Мадриде.
"Жесткий Brexit в этих условиях кажется почти неотвратимой реальностью", - прокомментировала в пятницу журналистам решение Т.Мэй представитель испанского правительства Исабель Селаа.
По ее словам, решение Т.Мэй разочарует всех, "кто хотел упорядоченного выхода Соединенного Королевства из ЕС".
В то же время И.Салаа отметила, что меры, которые планирует предпринять Испания в крайнем случае, остаются в силе, и Мадрид сделает все возможное, чтобы "все решилось наилучшим образом" для испанских подданных и испанского бизнеса в Великобритании.
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