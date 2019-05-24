Азербайджан увеличил в I квартале экспорт яблок в Россию на 35%

Азербайджан в I-ом квартале 2019 года экспортировал свежих яблок на $12 млн 207,73 тыс., сообщили «Интерфакс- Азербайджан» в правительстве.

«В январе-марте Азербайджан экспортировал 29,264 тыс. тонн яблок на сумму $12 млн 207,73 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года экспорт в количественном выражении увеличился на 41,5%, в стоимостном на 35,7%», - сказали в правительстве.

Основной экспорт пришелся на Россию. Так в I-ом квартале 2019 года в РФ экспортировано 27,451 тыс. тонн свежих яблок (рост на 34,9%) на сумму $11 млн. 273,09 тыс. (рост на 27,5%). В целом, на РФ пришлось 93,8% экспорта яблок из Азербайджана за январь-март 2019 года.

Азербайджан в 2018 году экспортировал 89,866 тыс. тонн яблок на $38 млн 37,17 тыс. Основной экспорт этой продукции пришелся на Россию. Так в прошлом году в РФ экспортировано 82,398 тыс. тонн яблок на сумму $34 млн. 548,26 тыс.

Б.Рустамбеков