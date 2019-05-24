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ТЭК 24.05.2019 15:45

Цены на нефть ускорили рост, Brent подорожала до $68,7 за баррель

Нефтяной рынок ускорил рост на торгах в пятницу, восстанавливаясь после обвала в четверг.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 подорожали на $0,97 (1,43%) - до $68,73 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,75 (1,3%) - до $58,66 за баррель.

В четверг Brent упала в цене на 4,5%, WTI - на 5,7%. Из-за этого снижения с начала недели североморская марка подешевела на 5,1%, североамериканская - на 6,6%, рекордными темпами в 2019 году.

По словам аналитика Commerzbank Ag Карстена Фритша, обвал в четверг не имеет никакого отношения к факторам непосредственно нефтяного рынка, при этом опасения по поводу поставок топлива на рынок сохраняются.

В свою очередь эксперт CMC Markets Майкл Хьюсон отметил, что резкое снижение цен на нефть в четверг было ожидаемым, поскольку ранее участники рынка недооценивали вероятность того, что "торговый конфликт может быстро выйти из-под контроля".

В случае начала полномасштабной торговой войны между США и Китаем темпы роста мировой экономики замедлятся, и это негативно скажется на спросе на нефть, указывают аналитики.

Нехватку топлива на мировом рынке могут усугубить американские санкции против Ирана и проблемы Венесуэлы и Ливии.

Эксперты рейтингового агентства Fitch полагают, что страны ОПЕК+ могут компенсировать снижение поставок из Ирана, причем им для этого необязательно будет выходить за рамки текущих лимитов на добычу, поскольку на данный момент страны перевыполняют условия сделки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]