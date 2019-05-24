Цены на нефть ускорили рост, Brent подорожала до $68,7 за баррель

Нефтяной рынок ускорил рост на торгах в пятницу, восстанавливаясь после обвала в четверг.
Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 подорожали на $0,97 (1,43%) - до $68,73 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,75 (1,3%) - до $58,66 за баррель.
В четверг Brent упала в цене на 4,5%, WTI - на 5,7%. Из-за этого снижения с начала недели североморская марка подешевела на 5,1%, североамериканская - на 6,6%, рекордными темпами в 2019 году.
По словам аналитика Commerzbank Ag Карстена Фритша, обвал в четверг не имеет никакого отношения к факторам непосредственно нефтяного рынка, при этом опасения по поводу поставок топлива на рынок сохраняются.
В свою очередь эксперт CMC Markets Майкл Хьюсон отметил, что резкое снижение цен на нефть в четверг было ожидаемым, поскольку ранее участники рынка недооценивали вероятность того, что "торговый конфликт может быстро выйти из-под контроля".
В случае начала полномасштабной торговой войны между США и Китаем темпы роста мировой экономики замедлятся, и это негативно скажется на спросе на нефть, указывают аналитики.
Нехватку топлива на мировом рынке могут усугубить американские санкции против Ирана и проблемы Венесуэлы и Ливии.
Эксперты рейтингового агентства Fitch полагают, что страны ОПЕК+ могут компенсировать снижение поставок из Ирана, причем им для этого необязательно будет выходить за рамки текущих лимитов на добычу, поскольку на данный момент страны перевыполняют условия сделки.
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