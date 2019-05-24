Работники McDonald`s в США провели забастовку из-за низкой зарплаты, условий труда и домогательств

Сотни сотрудников сети предприятий быстрого питания McDonald`s в США в четверг провели забастовку в знак протеста против низкой зарплаты, небезопасных условий работы и сексуальных домогательств, пишет газета The Wall Street Journal.
Несколько сотен сотрудников McDonald`s в 13 американских городах покинули свои рабочие места во время завтраков и обедов, когда в ресторанах был наплыв посетителей, сообщили профсоюзы и правозащитные организации.
Забастовки привели к существенным сбоям в работе ряда ресторанов. Так, в Сент-Луисе временно приостановили работу 10 заведений сети.
Глава McDonald`s Стив Истербрук написал в письме, адресованном сенатору от штата Иллинойс Тэмми Дакуорт, которая запросила у компании сведения о политике в отношении сотрудников, что компания улучшила политику борьбы с домогательствами, провела для сотрудников тренинги и открыла "горячую линию" для жалоб, пишет WSJ.
"McDonald`s привержен борьбе с домогательствами и предвзятым отношением на рабочем месте", - написал Истербрук.
В отдельном письме руководство сети сообщило, что начальная заработная плата в ресторанах, принадлежащих компании, в среднем превышает $10 в час, тогда как минимальный размер, установленный федеральным правительством, составляет $7,25 в час.
При этом компания не устанавливает размер зарплат для франшизных предприятий, которые управляют более 90% из 14 тыс. ресторанов McDonald`s в США, сообщило руководство компании.
В свою очередь, сотрудники сети предприятий быстрого питания призывают поднять минимальный размер заработной платы до $15 в час.
Алиев: Конфликт в Карабахе имеет один вариант решения – в рамках территориальной целостности Азербайджана
В Баку ждут сопредседателей МГ ОБСЕ в регион в конце мая
Баку исключил американского ученого из «черного списка» по Карабаху
ЛУКОЙЛ, следуя рекомендациям ФАС, увеличит поставки бензинов на рынок, в том числе на СПбМТСБ
Цены на нефть ускорили рост, Brent подорожала до $68,7 за баррель
Азербайджан увеличил в I квартале экспорт яблок в Россию на 35%
Азербайджан и Россия договорились о сотрудничестве в решении проблем в сфере труда
Турпоток из Азербайджана в Монако в первом квартале года вырос на 135%
Президент Азербайджана принял участие в ифтаре по случаю священного месяца Рамазан
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог