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Работники McDonald`s в США провели забастовку из-за низкой зарплаты, условий труда и домогательств

Сотни сотрудников сети предприятий быстрого питания McDonald`s в США в четверг провели забастовку в знак протеста против низкой зарплаты, небезопасных условий работы и сексуальных домогательств, пишет газета The Wall Street Journal.

Несколько сотен сотрудников McDonald`s в 13 американских городах покинули свои рабочие места во время завтраков и обедов, когда в ресторанах был наплыв посетителей, сообщили профсоюзы и правозащитные организации.

Забастовки привели к существенным сбоям в работе ряда ресторанов. Так, в Сент-Луисе временно приостановили работу 10 заведений сети.

Глава McDonald`s Стив Истербрук написал в письме, адресованном сенатору от штата Иллинойс Тэмми Дакуорт, которая запросила у компании сведения о политике в отношении сотрудников, что компания улучшила политику борьбы с домогательствами, провела для сотрудников тренинги и открыла "горячую линию" для жалоб, пишет WSJ.

"McDonald`s привержен борьбе с домогательствами и предвзятым отношением на рабочем месте", - написал Истербрук.

В отдельном письме руководство сети сообщило, что начальная заработная плата в ресторанах, принадлежащих компании, в среднем превышает $10 в час, тогда как минимальный размер, установленный федеральным правительством, составляет $7,25 в час.

При этом компания не устанавливает размер зарплат для франшизных предприятий, которые управляют более 90% из 14 тыс. ресторанов McDonald`s в США, сообщило руководство компании.

В свою очередь, сотрудники сети предприятий быстрого питания призывают поднять минимальный размер заработной платы до $15 в час.

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Тэги: США, MCDONALD`S, ЗАБАСТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]