Пресс-релиз

3 июня в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие выставка детского рисунка арт-студии «Феникс», посвященная Дню защиты детей.
Начало – в 16:00 часов.
4 июня в в городе Баку в сквере у памятника Александра Пушкина состоится возложение цветов и будет представлена литературно-музыкальная композиция, посвященная творчеству великого поэта.
Начало – в 10:00 часов.
4 июня, в канун Международного дня русского языка, в Большом актовом зале Бакинского Славянского университета состоится Торжественная церемония подведения итогов XI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе.
Она ежегодно проводится Посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане, Министерством образования Азербайджанской Республики и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.
В 2019 году состоялись 24 региональные тура Олимпиады. В этом году ее география значительно расширилась и количество участников, естественно, возросло. Итоги Олимпиады-2019 будут объявлены на Торжественной церемонии.
Победителям Олимпиады известные политики, общественные деятели вручат дипломы и памятные подарки.
Состоится праздничный концерт молодых азербайджанских исполнителей.
На церемонию приглашаются победители Олимпиады, их родители и педагоги, деятели образования, науки и культуры, представители министерств, ведомств и дипломатического корпуса.
Начало – в 12:00 часов.
5 июня в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится презентация книги ответственного секретаря Литературно-творческой ассоциации «Луч», члена Союза художников Азербайджана Лалы Умуд «Сказочные приключения Ежкина и Картошкина - двух веселых ежиков».
Начало – в 17:00 часов.
10 июня в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки, посвященной Дню России.
Начало – в __:00 часов.
11 июня в Бакинском государственном университете состоится празднование 220-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.
В программе:
- награждение победителей проекта «Пушкиниана. Музеи А.С.Пушкина на карте мира»;
- концерт.
Начало – в 15:00 часов.
14 июня в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Беседы об искусстве» пройдет лекция на тему «Жизнь и творчество русского художника Сергея Васильевича Иванова», приуроченная к 155-летию со дня рождения художника.
Начало – в 14:00 часов.
19 июня в Центре русско-азербайджанских литературных связей имени Сергея Есенина пройдёт семинар Учебно-методического центра русского языка Российского информационно-культурного центра в Баку на тему «Новые методы преподавания русского языка и литературы в форме «Живой урок» литературы и русского языка на примере урока-экскурсии в Дом-музей С.А. Есенина».
Начало – в 11:00 часов.
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