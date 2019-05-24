Американцы потратили $1,9 млрд на IT-приложения для тренировки мозга в 2018г - исследование

Среди пожилого населения США набирают популярность IT-приложения для компьютеров и мобильных устройств, предназначенные для тренировки мозговой активности, в связи с растущим страхом снижения когнитивных способностей, а также деменции.

Согласно данным аналитической компании SharpBrains, американцы в 2018 году потратили $1,9 млрд на IT-приложения для поддержания умственного здоровья и IT-приложения в сфере нейротехнологий. Показатель вырос в четыре раза по сравнению с уровнем 2012 года, когда он составил $475 млн.

Несмотря на растущий интерес к подобным упражнениям, результаты исследования их эффективности являются неоднозначными.

"Одно исследование выявляет благоприятный эффект, а другое показывает, что последствия тренировок - нулевые", - отмечает невропатолог и директор подразделения когнитивной неврологии Beth Israel Deaconess Medical Center в Бостоне Дэн Пресс, занимающийся программой тренировки мозговой активности Brain Fit Club.

"Когнитивные тренинги показали, что являются перспективными, однако не стоит считать их чудодейственным средством", - отмечает исполнительный директор Глобального совета по здоровью мозга (Global Council on Brain Health) Сара Ленц Лок.

Наилучшим способом сохранить или улучшить когнитивные функции, по мнению экспертов, является многосторонний подход - комбинация упражнений для мозга, здоровой диеты, физических упражнений, а также регулярного контроля здоровья сосудов, пишет MarketWatch.