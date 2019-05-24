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Это интересно 24.05.2019 16:23

Американцы потратили $1,9 млрд на IT-приложения для тренировки мозга в 2018г - исследование

Среди пожилого населения США набирают популярность IT-приложения для компьютеров и мобильных устройств, предназначенные для тренировки мозговой активности, в связи с растущим страхом снижения когнитивных способностей, а также деменции.

Согласно данным аналитической компании SharpBrains, американцы в 2018 году потратили $1,9 млрд на IT-приложения для поддержания умственного здоровья и IT-приложения в сфере нейротехнологий. Показатель вырос в четыре раза по сравнению с уровнем 2012 года, когда он составил $475 млн.

Несмотря на растущий интерес к подобным упражнениям, результаты исследования их эффективности являются неоднозначными.

"Одно исследование выявляет благоприятный эффект, а другое показывает, что последствия тренировок - нулевые", - отмечает невропатолог и директор подразделения когнитивной неврологии Beth Israel Deaconess Medical Center в Бостоне Дэн Пресс, занимающийся программой тренировки мозговой активности Brain Fit Club.

"Когнитивные тренинги показали, что являются перспективными, однако не стоит считать их чудодейственным средством", - отмечает исполнительный директор Глобального совета по здоровью мозга (Global Council on Brain Health) Сара Ленц Лок.

Наилучшим способом сохранить или улучшить когнитивные функции, по мнению экспертов, является многосторонний подход - комбинация упражнений для мозга, здоровой диеты, физических упражнений, а также регулярного контроля здоровья сосудов, пишет MarketWatch.

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Тэги: США, НАСЕЛЕНИЕ, ЗДОРОВЬЕ, IT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]