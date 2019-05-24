Азербайджан в 2018г завершил освоение кредитов от ряда МФИ в рамках создания ЮГК

ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" (CQD) в 2018 году завершило освоение кредитных средств, привлеченных от ряда международных финансовых институтов и коммерческих банков для реализации проекта создания «Южного газового коридора» (ЮГК), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Счетной палате.

«В 2018 году CQD завершило освоение кредитных средств, предоставленных на проект ЮГК Азиатским инфраструктурным инвестиционным банком ($600 млн), Европейским банком реконструкции и развития ($500 млн) и лондонским филиалом германского Deutsche Bank AG ($524,5 млн)», - отметили в палате.

Как сообщалось, до конца 2020 года Азербайджан в рамках своей доли должен вложить в реализацию проекта создания ЮГК $10,1 млрд. Из этих средств до сих пор CQD инвестировано $9,7 млрд или более 96% от общего объема планируемых инвестиций. Общая стоимость проекта ЮГК оцениваются порядка $40 млрд.

ЗАО "CQD" создано для эффективного управления проектами Стадии-2 разработки газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз», расширения ЮКТМ газопровода, строительства газопроводов TANAP и TAP.

Доля SOCAR в капитале общества составляет 49%, государства – 51%. Государственный нефтяной фонд Азербайджана обеспечил финансирование долевого участия государства в ЗАО Canub Qaz Dehlizi.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Н.Аббасова