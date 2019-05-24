МВХ направит 6,3 млн манатов на подготовку проектной документации для ряда мелиоративных работ в регионах

ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» (МВХ) подписало контракт на подготовку проектно-сметной документации по проведению мелиоративных работ на территориях ряда районов Азербайджана.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» подписало соответствующий контракт с азербайджанским филиалом турецкой компании «Temelsu uluslararasi muhendislik hizmetleri Anonim Sirketi».

Согласно контракту, будет подготовлена проектно-сметная документация по проведению мелиоративных работ на зимних пастбищах и заболоченных территориях в Сальянском, Нефтчалинском, Билясуварском и Джалилабадском районах, находящихся вдоль автомагистрали Алят-Астара.

Сумма контракта - 6,27 млн манатов.

Б.Рустамбеков