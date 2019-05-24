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Инфраструктура и тендеры 24.05.2019 16:49

МВХ направит 6,3 млн манатов на подготовку проектной документации для ряда мелиоративных работ в регионах

ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» (МВХ) подписало контракт на подготовку проектно-сметной документации по проведению мелиоративных работ на территориях ряда районов Азербайджана.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» подписало соответствующий контракт с азербайджанским филиалом турецкой компании «Temelsu uluslararasi muhendislik hizmetleri Anonim Sirketi».

Согласно контракту, будет подготовлена проектно-сметная документация по проведению мелиоративных работ на зимних пастбищах и заболоченных территориях в Сальянском, Нефтчалинском, Билясуварском и Джалилабадском районах, находящихся вдоль автомагистрали Алят-Астара.

Сумма контракта - 6,27 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МЕЛИОРАЦИЯ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]