МВХ направит 6,3 млн манатов на подготовку проектной документации для ряда мелиоративных работ в регионах

ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» (МВХ) подписало контракт на подготовку проектно-сметной документации по проведению мелиоративных работ на территориях ряда районов Азербайджана.
Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» подписало соответствующий контракт с азербайджанским филиалом турецкой компании «Temelsu uluslararasi muhendislik hizmetleri Anonim Sirketi».
Согласно контракту, будет подготовлена проектно-сметная документация по проведению мелиоративных работ на зимних пастбищах и заболоченных территориях в Сальянском, Нефтчалинском, Билясуварском и Джалилабадском районах, находящихся вдоль автомагистрали Алят-Астара.
Сумма контракта - 6,27 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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