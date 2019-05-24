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Карабахский конфликт 24.05.2019 16:53

В Баку допускают провокаций со стороны Еревана в зоне карабахского конфликта в связи с политической нестабильностью в Армении

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов допускает, что политическая напряженность в Армении может вызвать обострение ситуации в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

Гасанов в пятницу провел служебное совещание по итогам широкомасштабных оперативно-тактических учений, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Касаясь текущей военно-политической ситуации в регионе, Гасанов особо подчеркнул, что внутренние политические противостояния, происходящие в Армении, могут вызвать обострение ситуации на линии соприкосновения войск. Министр обороны поручил войскам незамедлительно пресечь масштабные провокации противника с применением вооружения, имеющегося в распоряжении»,- говорится в сообщении.

Министр подчеркнул значимость учений и довел до командно-начальствующего состава соответствующие задачи, возложенные Верховным главнокомандующим на армию.

Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что вооруженные силы Азербайджана «успешно выполнили все поставленные перед ними задачи в ходе учений».

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]