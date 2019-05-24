Могерини обсудила с главой МИД Кубы антикубинский закон США

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини встретилась в пятницу в Брюсселе с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом, чтобы обсудить двусторонние отношения и последние события в регионе, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).
"Решение Соединенных Штатов о прекращении приостановки действия главы III закона Хелмса-Бертона также было в повестке дня. Сожалея о решении США, и ЕС, и Куба считают, что экстерриториальное применение закона противоречит международному праву", - говорится в коммюнике ЕВС.
Могерини и Родригес обменялись мнениями о следующих шагах в этой ситуации.
Стороны обсудили подготовку к следующему заседанию Совместного совета ЕС-Куба, намеченному на сентябрь. Они также говорили о последних событиях в регионе, в частности в Венесуэле, "где существует настоятельная необходимость содействовать мирному и демократическому урегулированию кризиса", отмечается в документе.
Ранее сообщалось, что Могерини выступила с заявлением, в котором выражалось глубокое сожаление Евросоюза в связи с полной активизацией Соединенными Штатами закона "О кубинской свободе и демократической солидарности" 1996 года, известного как закон Хелмса-Бертона, или Libertad Act.
Закон расширил эмбарго в отношении иностранных компаний, торгующих с Кубой, и применил к ним санкции за "незаконный оборот", как считают в США, имущества, ранее принадлежавшего американским гражданам, но конфискованного Кубой после революции. Закон также распространяется на имущество, ранее принадлежавшее кубинцам, которые с тех пор стали гражданами США.
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