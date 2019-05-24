ABAK-AZ Crovve ltd стала консультантом ГКИВ для подготовки предложений по приватизации госпредприятий

Компания «ABAK-AZ Crovve ltd» окажет консультативные услуги Госкомитету по имущественным вопросам (ГКИВ) при подготовке предложений по приватизации ряда государственных предприятий в Азербайджане.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, ГКИВ подписал с «ABAK-AZ Crovve ltd» соответствующий контракт. Стоимость контракта – 111,864 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков