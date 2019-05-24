Китай поддерживает стремление Грузии стать связующим хабом между Европой и Азией - глава МИД КНР

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна разделяет стремление Грузии стать транспортно-транзитным и логистическим центром между Европой и Азией.
Соответствующее заявление глава МИД КНР сделал в пятницу в Тбилиси на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, сообщает пресс-служба грузинского премьера.
По информации пресс-службы, главными темами на встрече были торгово-экономические отношения между Грузией и Китаем, сотрудничество в транспортной сфере и перспективы их развития и углубления.
Стороны особо отметили значение соглашения о свободной торговле между двумя странами, важность осуществления глобальной инициативы Китая по возрождению Шелкового пути "Один пояс - один путь" и включенности Грузии в этот проект.
По оценке главы МИД КНР, Грузия является страной с растущей экономкой, и позитивная динамика развитий отношений между двумя странами всемерно приветствуется. "Мы полностью разделяем стремление Грузии стать транспортно-транзитным и логистическим центром между Европой и Азией", - цитируется в сообщении заявление Ван И.
Со своей стороны глава грузинского правительства отметил, что Грузия гордится соглашением о свободной торговле с Китаем, который является самой быстрорастущей экономикой мира, и готова перенести на новый качественный уровень и еще более расширить сотрудничество с этой страной по всем направлениям.
Ван И передал привет М.Бахтадзе от премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и отметил, что для него особая честь находиться в Грузии. От имени китайского народа и правительства глава МИД КНР поздравил премьера с Днем независимости Грузии, который отмечается 26 мая, и еще раз подтвердил твердую поддержку Китаем суверенитета и независимости страны.
В рамках своего первого официального визита в Грузию глава внешнеполитического ведомства Китая уже провел встречи со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани, а также с президентом страны Саломе Зурабишвили, в ходе которых обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и перспективы его развития.
Дипломатические отношения с Китаем Грузия установила в 1992 году. На сегодняшний день Китай является одним из главных торговых партнеров Грузии. В 2018 году внешнеторговый оборот между странами превысил 1 млрд., что на 31,8% больше по сравнению с 2017 годом.
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