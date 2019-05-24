Вице-премьеры РФ и Белоруссии подписали протокол по обсуждению вопросов сотрудничества в нефтяной сфере

Вице-премьер России Дмитрий Козак и премьер-министр Белоруссии Игорь Ляшенко подписали протокол по обсуждению вопросов сотрудничества в нефтяной сфере, сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.

Премьер-министры РФ и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас провели переговоры в Горках. Основной темой переговоров ранее называлось возмещение ущерба Белоруссии от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба".